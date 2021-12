New York City zdolal vo finále Portland, získal MLS Cup

finále play off MLS:

Portland Timbers - New York City FC 1:1 pp (1:0, 1:1), 2:4 na strely z 11 m



Góly: 90.+4 Mora - 41. Castellanos

/New York získal MLS Cup/

Portland 12. decembra (TASR) - Futbalisti New York City FC vybojovali prvýkrát v histórii MLS Cup. V sobotnom finále play off Major League Soccer (MLS) zvíťazili nad domácim Portlandom Timbers 4:2 na strely zo značky pokutového kopu, po riadnom hracom čase i predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.Hostia mohli v Providence Parku oslavovať triumf už po základnom hracom čase, od 41. minúty viedli po góle Valentina Castellana. Vo štvrtej minúte nadstaveného času však vyrovnal domáci Felipe Mora a poslal duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a tak nasledoval jedenástkový rozstrel, v ktorom bol úspešnejší New York. Rozhodujúci pokus premenil v piatej sérii Alex Callens.