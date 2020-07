New York Islanders podpísali ročný kontrakt so Sorokinom

New York 14. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders podpísal ročný kontrakt v hodnote dva milióny dolárov s ruským brankárom Iľjom Sorokinom.



Zmluva obsahuje plat vo výške milión dolárov a ďalší milión v bonusoch. "Ostrovania" si ho vybrali v drafte už v roku 2014 z celkovo 78. miesta, no dvadsaťštyriročný brankár pôsobil doteraz v KHL.



Sorokin hral za Metallurg Novokuzneck a od roku 2015 CSKA Moskva. V slávnom klube sa rýchlo vypracoval do pozície tímovej jednotky. V sezóne 2019/20 odchytal 40 duelov s priemerom 1,50 gólu na zápas a 93,5% úspešnosťou. V štyroch stretnutiach play off svoje štatistiky ešte vyšperkoval (0,73, 96,6%). V predchádzajúcej sezóne získal Gagarinov pohár a vyhlásili ho za MVP play off. Na konte má aj zlato z OH 2018 a trikrát získal bronz na MS. Informovala agentúra AP.