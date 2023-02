New York Knicks otočili duel s Philadelphiou a vyhrali 108:97

výsledky:



Charlotte Hornets - Orlando Magic 113:119, Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 103:122, Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 103:106, New York Knicks - Philadelphia 76ers 108:97, Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 128:98, New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 136:104

New York 6. februára (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Philadelphiou 76ers 108:97, keď dokázali zmazať 21-bodové manko z úvodnej štvrtiny. Hráči Toronta Raptors vyhrali na palubovke Memphisu Grizzlies 106:103, Minnesota triumfovala nad Denverom vysoko 128:98 a New Orleans si poradilo so Sacramentom 136:104.