New York Knicks porazili - Atlantu Hawks 101:87 v sobotňajšom dueli

New York 25. decembra (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NBA nad Atlantou Hawks 101:87. V tabuľke Východnej konferencie im patrí 12. priečka. Rozohrávač New Yorku Kemba Walker sa stal siedmym hráčom v histórii profiligy, ktorý dosiahol vo vianočnom zápase triple double. Na konto si pripísal 10 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov.



NBA - sobota:



New York - Atlanta 101:87