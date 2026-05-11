Pondelok 11. máj 2026
New York Knicks postúpili do finále Východnej konferencie

Basketbalista New Yorku Knicks Jalen Brunson reaguje počas 4. zápasu 2. kola play off zámorskej NBA Philadelphia 76ers - New York Knicks vo Philadelphii v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR/AP

Na palubovke Philadelphie 76ers triumfovali vysoko 144:114 a sériu ovládli 4:0 na zápasy.

New York 11. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks postúpili do finále Východnej konferencie zámorskej NBA v najkratšom možnom čase. Na palubovke Philadelphie 76ers triumfovali vysoko 144:114 a sériu ovládli 4:0 na zápasy. Knicks zabojujú o postup do finále súťaže proti lepšiemu z dvojice Detroit Pistons alebo Cleveland Cavaliers.

Vyrovnať sériu na 2:2 dokázali v Západnej konferencii hráči Minnesoty Timberwoles proti San Antoniu Spurs po triumfe 114:109. Najvýraznejší podiel na tom mal 36-bodový Anthony Edwards, double-double ziskom 11 bodov a 13 doskokov zaznamenal francúzsky pivot Rudy Gobert.



semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

štvrtý zápas:

Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:144

/stav série: 0:4, NY Knicks postúpili do finále konferencie/



semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

štvrtý zápas:

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 114:109

/stav série: 2:2/
