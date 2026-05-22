< sekcia Šport
New York Knicks vyhrali nad Clevelandom 109:93
Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Clevelande.
Autor TASR
New York 22. mája (TASR) - Basketbalisti tímu New York Knicks vedú vo finále Východnej konferencie NBA už 2:0 na zápasy. V noci na piatok zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 109:93. Najvýraznejšiu zásluhu na tom mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart, jeho spoluhráč Jalen Brunson zaznamenal 19 bodov a pridal aj 14 asistencií. Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Clevelande.
NBA - finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
druhý zápas:
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93
/stav série: 2:0/
druhý zápas:
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93
/stav série: 2:0/