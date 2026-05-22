Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Šport

New York Knicks vyhrali nad Clevelandom 109:93

.
Pivot New Yorku Knicks Mitchell Robinson (23) smečuje popri pivotovi Clevelandu Cavaliers Evanovi Mobleym (4) počas druhého polčasu v druhom zápase finále Východnej konferencie play-off NBA, vo štvrtok 21. mája 2026 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Clevelande.

Autor TASR
New York 22. mája (TASR) - Basketbalisti tímu New York Knicks vedú vo finále Východnej konferencie NBA už 2:0 na zápasy. V noci na piatok zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 109:93. Najvýraznejšiu zásluhu na tom mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart, jeho spoluhráč Jalen Brunson zaznamenal 19 bodov a pridal aj 14 asistencií. Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Clevelande.



NBA - finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

druhý zápas:

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93

/stav série: 2:0/
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere