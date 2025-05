New York Knicks zdolali Indianu 106:100 a v sérii znížili na 1:2

New York 26. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v treťom stretnutí finále Východnej konferencie NBA na palubovke Indiany Pacers 106:100 a v sérii znížili na 1:2 na zápasy.



Hostia pritom prehrávali už o 20 bodov, no potiahol ich Karl-Anthony Towns, ktorý zaznamenal 20 z 24 bodov vo štvrtej štvrtine. Okrem toho pridal aj 15 doskokov. Jalen Brunson nazbieral 23 bodov. Za Indianu mal Tyrese Haliburton 20 bodov, sedem asistencií a štyri doskoky.