New York Liberty po sezóne ukončí spoluprácu s trénerkou Brondellovou
Päťdesiatsedemročná Brondellová pôsobí v New York od roku 2022 a vlani svoje zverenky doviedla k premiérovému majstrovskému titulu.
Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Austrálčanka Sandy Brondellová nebude po skončení sezóny pokračovať na lavičke ženského basketbalového tímu New York Liberty. Klub zámorskej WNBA s ňou nepredĺžil kontrakt.
Päťdesiatsedemročná Brondellová pôsobí v New York od roku 2022 a vlani svoje zverenky doviedla k premiérovému majstrovskému titulu. Družstvo však tento rok trápili zranenia viacerých kľúčových hráčok a už vo štvrťfinále ho vyradili basketbalistky Phoenixu. „Chceli by sme sa poďakovať Sandy Brondellovej za jej večný vplyv na New York Liberty. Sandy ukončí svoje pôsobenie v New Yorku ako najúspešnejšia trénerka v histórii klubu a ako prvá hlavná trénerka, ktorá doviedla Liberty do doposiaľ nevídaných výšin, teda k titulu. Prajeme Sandy všetko najlepšie v jej ďalšej kapitole,“ uviedol generálny manažér Liberty Jonathan Kolb podľa AP.
