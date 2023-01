New York Rangers bez Haláka zvíťazili nad Floridou 6:2

výsledky NHL:



New York Rangers - Florida 6:2, Toronto - New York Islanders 5:2, Dallas - Buffalo 2:3 pp, Calgary - Columbus 4:3 pp

New York 24. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers v zostave bez slovenského brankára Jaroslava Haláka zvíťazili v noci na utorok v NHL nad Floridou Panthers 6:2. Calgary zdolalo na domácom ľade Columbus 4:3 po predĺžení, Adam Ružička za Flames nenastúpil.Pred Halákom dostal proti Floride prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 33 striel. Mika Zibanejad zaznamenal dva góly a asistenciu. Artemij Panarin si pripísal na konto tri asistencie a Adam Fox mal bilanciu 1+2. Dva body pre Calgary proti Columbusu zariadil Dillon Dube.Toronto zdolalo New York Islanders 5:2 aj vďaka štvorbodovému Williamovi Nylanderovi, ktorý si vylepšil štatistiky o dva góly i asistencie. O triumfe Buffala na ľade Dallasu 3:2 po predĺžení rozhodol obranca Owen Power.