New York Rangers podpísali novú dvojročnú zmluvu s Rempem

New York 18. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers predĺžil zmluvu s kanadským útočníkom Mattom Rempem. Dvadsaťdvaročný hráč podpísal nový dvojročný kontrakt, ktorý mu prinesie ročný príjem v hodnote 975.000 amerických dolárov. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálneho webu.



Rempemu po nedávno skončenej sezóne vypršal trojročný nováčikovský kontrakt. Dovedna nastúpil v drese Rangers na 59 zápasov v základnej časti so ziskom 10 bodov (4+6). Ďalších 11 stretnutí pridal v play off (1+0). Väčšinu času strávil na farme v AHL, kde bol v Hartforde jeho spoluhráč aj slovenský útočník Adam Sýkora.