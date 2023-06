New York Rangers povedie Peter Laviolette

New York 13. júna (TASR) - Hokejistov New Yorku Rangers povedie Peter Laviolette, ktorý na poste trénera vystriedal Gerarda Gallanta. O angažovaní skúseného kormidelníka, ktorý v roku 2006 získal Stanleyho pohár, informoval zámorský klub v utorok.



Laviolette priviedol Carolinu k triumfu v lige, do finále priviedol ďalšie dva tímy - Philadelphiu v roku 2010 a Nashville v roku 2017. "Na základe jeho rozsiahlych skúseností v pozícii trénera a úspechov sme nadšení a zvedaví na to, čo prinesie budúcnosť," uviedol generálny manažér klubu Chris Drury.



Gallant viedol tím dve sezóny, v minulej s ním vypadol v 1. kole play off. Vlani ho doviedol do finále Východnej konferencie.