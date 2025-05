New York Rangers vymenovali za nového trénera Sullivana

New York 2. mája (TASR) - Novým hlavným trénerom hokejistov New York Rangers sa stal 57-ročný Američan Mike Sullivan. Vo funkcii nahradil Petera Lavioletta, ktorého vedenie klubu prepustilo v reakcii na neúspešnú sezónu a koniec už po základnej časti zámorskej NHL.



Rangers sa v predchádzajúcom ročníku dostali do konferenčného finále, v tejto sezóne sa umiestnili až na 11. pozícii vo Východnej konferencii. Sullivan prichádza po takmer 10-ročnom pôsobení na striedačke Pittsburghu Penguins. Počas tohto obdobia získal s „tučniakmi“ dvakrát Stanleyho pohár (2016, 2017) a stali sa prvým tímom, ktorý obhájil triumf v NHL v ére platového stropu. Jeho pôvodná zmluva, ktorú podpísal v roku 2022, platila ešte dve sezóny, ale po po treťom roku bez účasti v play off, sa ju rozhodol klub predčasne ukončiť.



„Mike Sullivan sa stal jedným z najlepších hlavných trénerov v NHL. Na striedačku prináša majstrovský level a v momente, keď bol k dispozícii, tak bolo hneď jasné, že je najlepším koučom, ktorý povedie náš tím,“ citovala agentúra AP stanovisko generálneho manažéra Rangers Chrisa Druryho.



V organizácii pôsobí aj 20-ročný slovenský útočník Adam Sýkora, ktorý strávil sezónu na farme Hartford Wolf Pack v AHL.