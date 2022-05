New York Rangers zdolali Carolinu 5:2 a vynútili si siedmy zápas

2. kolo play off NHL - 6. zápas:



semifinále Východnej konferencie:



New York Rangers - Carolina Hurricanes 5:2



/stav série: 3:3/

New York 29. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers si vynútili rozhodujúci siedmy zápas semifinále Východnej konferencie NHL. V šiestom dueli zdolali doma Carolinu 5:2 a vyrovnali stav série 2. kola play off na 3:3. Dvoma gólmi k tomu prispel český útočník Filip Chytil. Brankár domácich Igor Šesťorkin sa okrem 37 zákrokov zaskvel aj dvoma asistenciami.Rangers položili základ víťazstva dvoma gólmi už v úvodnej desaťminútovke, postarali sa o to Tyler Motte a Mika Zibanejad. Chytil pridal dva zásahy v prostrednej časti a triumf domácich spečatil v 48. minúte Artemij Panarin. Newyorský klub šiestimi domácimi víťazstvami za sebou vo vyraďovačke prekonal klubový rekord. V Madison Square Garden prehral naposledy v prvom zápase 1. kola s Pittsburghom. Dvakrát asistovať v jednom zápase play off sa pred Šesťorkinom podarilo iba štyrom brankárom.Góly Caroliny zaznamenali Brady Skjei a Vincent Trocheck. Duel nedochytal brankár hostí Antti Raanta, ktorý inkasoval tri góly z 13 striel a v 24. minúte za stavu 0:3 ho vystriedal Pjotr Kočetkov. Hurricanes sú prvý tím histórie, ktorý prehral všetkých šesť úvodných zápasov play off na ľade súperov. Doma majú zatiaľ bilanciu 7:0.Rozhodujúci siedmy zápas je na programe v noci na utorok na ľade Caroliny, úspešnejší tím sa vo finále Východnej konferencie stretne s Tampou Bay. V noci na stredu štartuje finále Západnej konferencie medzi Coloradom a Edmontonom.