New York Rangers zdolali Tampu Bay 4:0, hetrik Zibanejada

výsledok:



NY Rangers - Tampa Bay 4:0

New York 2. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL doma nad Tampou Bay Lightning 4:0. Na triumfe sa podieľal hetrikom švédsky útočník Mika Zibanejad, tri asistencie zaznamenal Chris Kreider. Slovenský obranca hostí Erik Černák strávil na ľade 18:34 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku a päť hitov.