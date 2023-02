New York Rangers získali Tarasenka zo St. Louis

New York 9. februára (TASR) - Ruský hokejový útočník Vladimir Tarasenko bude v zámorskej NHL obliekať dres New Yorku Rangers. "Jazdci" ho vo štvrtok získali spolu s fínskym obrancom Nikom Mikkolom zo St. Louis Blues výmenou za talentovaného zadáka Huntera Skinnera a draftové výbery v rokoch 2023 (1. kolo) a 2024 (4. kolo).



Tridsaťjedenročný Tarasenko, ktorý by sa po sezóne stal nechránený voľný hráč, nazbieral v 38 dueloch v prebiehajúcej sezóne spolu 29 bodov za 10 gólov a 19 asistencií. Celú doterajšiu kariéru v zámorí strávil v St. Louis, kam prišiel v sezóne 2012/2013. V roku 2019 sa tešil zo zisku Stanleyho pohára. Trikrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL.