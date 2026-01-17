< sekcia Šport
New York Rangers zvíťazili vo Philadelphii 6:3, hetrik Zibanejada
O zisku dvoch bodov pre Wild rozhodol Nór Mats Zuccarello po skvelej prihrávke Kirilla Kaprizova. Ruský útočník si pripísal na konto tri asistencie.
Autor TASR
New York 17. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL na ľade Philadelphie Flyers 6:3. Hetrikom sa blysol Švéd Mika Zibanejad. Minnesota uspela na ľade Buffala 5:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Wild rozhodol Nór Mats Zuccarello po skvelej prihrávke Kirilla Kaprizova. Ruský útočník si pripísal na konto tri asistencie.
NHL - sobota:
Philadelphia - NY Rangers 3:6, Buffalo - Minnesota 4:5 pp
Philadelphia - NY Rangers 3:6, Buffalo - Minnesota 4:5 pp