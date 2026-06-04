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New York v prvom finále zvíťazil na palubovke San Antonia 105:95

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Hráč New York Knicks Karl-Anthony Towns (32) strieľa medzi krídlom San Antonio Spurs Victorom Wembanyamom (1) a krídlom Julianom Champagnom (30) počas prvého zápasu finále NBA, v stredu 3. júna 2026 v San Antoniu. Foto: TASR/AP

Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa siedmym tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti.

Autor TASR
,aktualizované 
San Antonio 4. júna (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na štvrtok v prvom finále NBA na palubovke San Antonia Spurs 105:95. Triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý nazbieral 30 bodov. Spurs nestačilo 26 bodov a 12 doskokov Victora Wembanyamu.

Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa siedmym tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti. Favorizovaní domáci viedli po polčase 55:48 a v tretej štvrtine mali náskok až 14 bodov (65:51). Newyorčania však dokázali vyrovnať ešte do konca tretej dvanásťminútovky na 76:76 a lepšie zvládli aj koncovku. Dve minúty pred koncom bol stav nerozhodný 94:94, no zápas ukončili Knicks šnúrou 11:0. Druhý duel je na programe v noci na sobotu taktiež v San Antoniu.

NBA - finále - 1. zápas:

San Antonio Spurs - New York Knicks 95:105

/stav série: 0:1/
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