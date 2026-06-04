< sekcia Šport
New York v prvom finále zvíťazil na palubovke San Antonia 105:95
Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa siedmym tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti.
Autor TASR,aktualizované
San Antonio 4. júna (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na štvrtok v prvom finále NBA na palubovke San Antonia Spurs 105:95. Triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý nazbieral 30 bodov. Spurs nestačilo 26 bodov a 12 doskokov Victora Wembanyamu.
Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa siedmym tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti. Favorizovaní domáci viedli po polčase 55:48 a v tretej štvrtine mali náskok až 14 bodov (65:51). Newyorčania však dokázali vyrovnať ešte do konca tretej dvanásťminútovky na 76:76 a lepšie zvládli aj koncovku. Dve minúty pred koncom bol stav nerozhodný 94:94, no zápas ukončili Knicks šnúrou 11:0. Druhý duel je na programe v noci na sobotu taktiež v San Antoniu.
Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa siedmym tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti. Favorizovaní domáci viedli po polčase 55:48 a v tretej štvrtine mali náskok až 14 bodov (65:51). Newyorčania však dokázali vyrovnať ešte do konca tretej dvanásťminútovky na 76:76 a lepšie zvládli aj koncovku. Dve minúty pred koncom bol stav nerozhodný 94:94, no zápas ukončili Knicks šnúrou 11:0. Druhý duel je na programe v noci na sobotu taktiež v San Antoniu.
NBA - finále - 1. zápas:
San Antonio Spurs - New York Knicks 95:105
/stav série: 0:1/
San Antonio Spurs - New York Knicks 95:105
/stav série: 0:1/