New York zdolal Indianu 111:94 a v konferenčnom finále znížil na 2:3

Finále Východnej konferencie NBA - 5. zápas /na 4 víťazstvá/



New York Knicks - Indiana Pacers 111:94



/stav série: 2:3/

New York 30. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks odvrátili koniec sezóny v NBA. V piatom stretnutí finále Východnej konferencie zvíťazili v noci na piatok doma nad Indianou Pacers 111:94 a znížili stav série na 2:3. K triumfu potiahlo hráčov New Yorku duo Jalen Brunson s 32 bodmi a Karl-Anthony Towns s 24 bodmi a 13 doskokmi. Najlepším strelcom Indiany bol náhradník Bennedict Mathurin s 23 bodmi.