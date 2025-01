Newcastle aj s Dúbravkom vyhral v Southamptone, Liverpool nezaváhal

Premier League - 23. kolo:



AFC Bournemouth - Nottingham Forest 5:0 (1:0)



Góly: 55., 61. a 87. Ouattara, 9. Kluivert, 90.+1. Semenyo







Brighton & Hove Albion - FC Everton 0:1 (0:1)



Góly: 42. Ndiaye (z 11 m)







FC Liverpool - Ipswich Town 4:1 (3:0)



Góly: 44. a 66. Gakpo, 11. Szoboszlai, 35. Salah - 90. Greaves







FC Southampton - Newcastle United 1:3 (1:2)



Góly: 10. Bednarek - 26. a 30. Isak (prvý z 11 m), 51. Tonali



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celé stretnutie/







Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal 0:1 (0:0)



Gól: 74. Calafiori, ČK: 70. Joao Gomes (po 2. ŽK) - 43. Lewis-Skelly

Londýn 25. januára (TASR) - Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 23. kola Premier League nad Ipswichom hladko 4:1 a naďalej majú na čele náskok šesť bodov a zápas k dobru pred Arsenalom, ktorý zdolal Wolverhampton na trávniku súpera 1:0. Naopak, zaváhal tretí Nottingham, keď nezvládol duel v Bournemouthe a prehral vysoko 0:5. Newcastle v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom uspel na pôde posledného Southamptonu 3:1.Newcastle prehrával, keď Dúbravku v 10. minúte prekonal hlavou po rohovom kope Jan Bednarek. Ešte do polhodiny však "straky" stretnutie otočili zásluhou dvoch gólov Alexandra Isaka. Švéd najprv skóroval z penalty a potom ho ideálne vysunul do čistej šance Jacob Murphy. Po zmene strán sa ešte presadil z protiútoku aj Sando Tonali.Arsenal sa na pôde o záchranu bojujúceho Wolverhamptonu dostal do problémov, keď hral od 43. minúty v oslabení, Myles Lewis-Skelly zabránil rýchlemu protiútoku súpera a uvidel priamu červenú kartu. V 70. min však dostal druhú žltú aj domáci Joao Gomes a počet hráčov na trávniku sa vyrovnal. Arsenal to rýchlo využil a v 74. min strelil jediný gól duelu striedajúci Riccardo Calafiori.V drese Bournemouthu zažiaril útočník z Burkiny Faso Dango Ouattara, ktorý v druhom polčase zaznamenal čistý hetrik. Jeho tím natiahol sériu bez prehry na 11 duelov a nečakane bojuje o účasť v Lige majstrov v budúcej sezóne.