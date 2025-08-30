< sekcia Šport
Newcastle angažoval útočníka Woltemadeho, Howe: Má priestor na rozvoj
Woltemade prestúpil do Stuttgartu počas minulého leta ako voľný hráč po konci vo Werdere Brémy.
Autor TASR
Newcastle 30. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United skompletizoval prestup nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho. Ako informovala agentúra DPA, účastník Premier League zaplatil bundesligovému VfB Stuttgart sumu medzi 69 až 78 miliónov libier (v prepočte 80-90 miliónov eur). Prestupová čiastka tak prekoná doterajší klubový rekord 63 miliónov libier za príchod švédskeho zakončovateľa Alexandra Isaka.
Woltemade by mal byť práve náhradou za Isaka, ktorý je na odchode z klubu. Dvadsaťtriročný nemecký útočník sa zviditeľnil najmä na júnových ME hráčov do 21 rokov na Slovensku, na ktorých bol najlepší strelec so šiestimi gólmi. „Som naozaj šťastný, že som v tomto úžasnom klube. Od prvého kontaktu som cítil, že ma naozaj chcú a majú so mnou veľké plány. Opustiť Nemecko je veľký krok v mojom živote. Po rozhovore s hlavným trénerom mám dobrý pocit a myslím si, že toto je pre mňa správne miesto,“ uviedol Woltemade pre klubový web „The Magpies“.
K príchodu novej posily sa vyjadril aj hlavný kormidelník Eddie Howe: „Sme veľmi radi, že sme tak rýchlo dotiahli podpis zmluvy s Nickom. Presne zapadá do profilu hráča, ktorého sme hľadali na posilnenie nášho útoku. Je silný v mnohých oblastiach, má skvelé technické schopnosti a dokázal, že je skutočnou hrozbou v jednej z najlepších európskych líg. Je stále vo veku, keď má veľa priestoru na rozvoj a rast. Má tiež skvelý charakter a sme radi, že ho môžeme privítať v našom tíme.“
Woltemade prestúpil do Stuttgartu počas minulého leta ako voľný hráč po konci vo Werdere Brémy. Rýchlo sa etabloval a ročník zakončil so 17 gólmi v 33 zápasoch vo všetkých súťažiach. Takmer dvojmetrový útočník je v nominácii Juliana Nagelsmanna na septembrové zápasy kvalifikácie MS. Nemecko sa predstaví na úvod A-skupiny v Bratislave proti Slovensku (4. septembra o 20.45 h), o tri dni neskôr čaká favorita skupiny domáci duel so Severným Írskom.
Woltemade by mal byť práve náhradou za Isaka, ktorý je na odchode z klubu. Dvadsaťtriročný nemecký útočník sa zviditeľnil najmä na júnových ME hráčov do 21 rokov na Slovensku, na ktorých bol najlepší strelec so šiestimi gólmi. „Som naozaj šťastný, že som v tomto úžasnom klube. Od prvého kontaktu som cítil, že ma naozaj chcú a majú so mnou veľké plány. Opustiť Nemecko je veľký krok v mojom živote. Po rozhovore s hlavným trénerom mám dobrý pocit a myslím si, že toto je pre mňa správne miesto,“ uviedol Woltemade pre klubový web „The Magpies“.
K príchodu novej posily sa vyjadril aj hlavný kormidelník Eddie Howe: „Sme veľmi radi, že sme tak rýchlo dotiahli podpis zmluvy s Nickom. Presne zapadá do profilu hráča, ktorého sme hľadali na posilnenie nášho útoku. Je silný v mnohých oblastiach, má skvelé technické schopnosti a dokázal, že je skutočnou hrozbou v jednej z najlepších európskych líg. Je stále vo veku, keď má veľa priestoru na rozvoj a rast. Má tiež skvelý charakter a sme radi, že ho môžeme privítať v našom tíme.“
Woltemade prestúpil do Stuttgartu počas minulého leta ako voľný hráč po konci vo Werdere Brémy. Rýchlo sa etabloval a ročník zakončil so 17 gólmi v 33 zápasoch vo všetkých súťažiach. Takmer dvojmetrový útočník je v nominácii Juliana Nagelsmanna na septembrové zápasy kvalifikácie MS. Nemecko sa predstaví na úvod A-skupiny v Bratislave proti Slovensku (4. septembra o 20.45 h), o tri dni neskôr čaká favorita skupiny domáci duel so Severným Írskom.