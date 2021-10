Newcastle chce získať anglický titul do desiatich rokov

Newcastle 7. októbra (TASR) - Newcastle United chce získať anglický futbalový titul do desiatich rokov. Vyhlásila to riaditeľka Amanda Staveleyová, ktorá je aj minoritnou spoluvlastníčkou klubu.



Tím zo Severného Anglicka vo štvrtok definitívne prevzalo konzorcium na čele s Verejným investičným fondom (PIF) zo Saudskej Arábie. "Straky" majú na svojom konte štyri majstrovské tituly, naposledy sa však tešili ešte v roku 1927. FA Cup získali šesťkrát, naposledy v roku 1955. "Newcastle United si zaslúži byť na vrchole Premier League. Bude to chcieť čas, ale dostaneme sa tam. Chceme však byť dobrí správcovia, nevystavíme sa riziku nesplniteľných sľubov," vyhlásila riaditeľka tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka.