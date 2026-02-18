Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Newcastle deklasoval Karabach 6:1, štyri góly Gordona za polčas

Na snímke hráč Newcastlu Anthony Gordon (vľavo) sa raduje po strelení gólu v prvom zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov FK Karabach - Newcastle United v meste Baku 18. februára 2026. Foto: TASR/AP

Gordon má v tomto ročníku LM na konte už 10 gólov a vyšvihol sa na druhé miesto tabuľky strelcov za Kyliana Mbappeho (13 gólov).

Bratislava 18. februára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United triumfovali v prvom zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde azerbajdžanského šampióna FK Karabach vysoko 6:1. Odveta je na programe v utorok 24. februára v St. James´ Parku.

Anglický tím v prvom polčase „sfúkol“ súpera piatimi gólmi. O štyri presné zásahy hostí sa na Štadióne Tofika Bachramova v Baku postaral Anthony Gordon, dvakrát sa presadil z pokutových kopov. Útočník „strák“ sa stal iba druhým hráčom v histórii súťaže, ktorý v jednom polčase strelil štyri góly. Prvým bol Brazílčan Luiz Adriano zo Šachtaru Doneck, ktorému sa tento kúsok podaril v októbri 2014 proti BATE Borisov.

Gordon má v tomto ročníku LM na konte už 10 gólov a vyšvihol sa na druhé miesto tabuľky strelcov za Kyliana Mbappeho (13 gólov).



Liga majstrov - prvý zápas play off o postup do osemfinále:

FK Karabach - Newcastle United 1:6 (0:5)

Góly: 54. Cafarkulijev - 3., 32., 33. a 45.+1 Gordon (druhý a štvrtý z 11 m), 8. Thiaw, 72. Murphy
.

