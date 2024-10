Newcastle do osemfinále Ligového pohára,Dúbravka nedohral pre zranenie

Newcastle 1. októbra (TASR) - Futbalisti Newcastlu United postúpili do osemfinále anglického Ligového pohára (EFL Cupu). V utorkovom dueli 3. kola zdolali doma štvrtoligový Wimbledon 1:0. Jediný gól dal v závere prvého polčasu Fabian Schär, keď premenil pokutový kop. Slovenský brankár Martin Dúbravka nastúpil v základnej zostave domácich, no zápas nedohral. V závere prvého polčasu sa zranil po strete s Omarom Bugielom a v polčase musel striedať. Medzi žrďami ho nahradil John Ruddy.



Pre Dúbravku to bol pritom prvý súťažný štart v drese Newcastlu v tejto sezóne. "Straky" sa v osemfinále Ligového pohára stretnú s FC Chelsea.