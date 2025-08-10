< sekcia Šport
Newcastle je blízko ku skompletizovaniu príchodu Thiawa z AC Miláno
Autor TASR
Londýn 10. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United doťahuje príchod 24-ročného nemeckého obrancu Malicka Thiawa z AC Miláno. Ku skompletizovaniu transferu za 40 miliónov eur je potrebné dotiahnuť posledné detaily a úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky.
Účastník Premier League sa snažil Thiawa angažovať niekoľko mesiacov, taliansky klub však dlhodobo odmietal ponuky na odchod reprezentanta Nemecka zo svojho tímu. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana by mal podpísať na novej klubovej adrese kontrakt do roku 2029. Konečná suma sa ešte môže navýšiť o prípadné bonusy.
Newcastle sa doteraz neúspešne snažil v letnom prestupovom období vystužiť obranné rady, Thiaw by mohol debutovať za „straky“ najbližšiu sobotu v úvodnom zápase nového ročníka Premier League na trávniku Aston Villy.
