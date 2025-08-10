Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. august 2025Meniny má Vavrinec
< sekcia Šport

Newcastle je blízko ku skompletizovaniu príchodu Thiawa z AC Miláno

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Účastník Premier League sa snažil Thiawa angažovať niekoľko mesiacov, taliansky klub však dlhodobo odmietal ponuky na odchod reprezentanta Nemecka zo svojho tímu.

Autor TASR
Londýn 10. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United doťahuje príchod 24-ročného nemeckého obrancu Malicka Thiawa z AC Miláno. Ku skompletizovaniu transferu za 40 miliónov eur je potrebné dotiahnuť posledné detaily a úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky.

Účastník Premier League sa snažil Thiawa angažovať niekoľko mesiacov, taliansky klub však dlhodobo odmietal ponuky na odchod reprezentanta Nemecka zo svojho tímu. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana by mal podpísať na novej klubovej adrese kontrakt do roku 2029. Konečná suma sa ešte môže navýšiť o prípadné bonusy.

Newcastle sa doteraz neúspešne snažil v letnom prestupovom období vystužiť obranné rady, Thiaw by mohol debutovať za „straky“ najbližšiu sobotu v úvodnom zápase nového ročníka Premier League na trávniku Aston Villy.
.

Neprehliadnite

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych