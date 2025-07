Newcastle je ochotný zaplatiť Frankfurtu za Ekitikeho rekordnú čiastku

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United je podľa informácií nemeckých médií pripravený zaplatiť Eintrachtu Frankfurt viac ako 70 miliónov eur za Francúza Huga Ekitikeho. Pre účastníka Premier League, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka, by to bola rekordná prestupová čiastka.



Dvadsaťtriročnný Ekitike má vo Frankfurte zmluvu do roku 2029. Francúzsky útočník prišiel do Eintrachtu na začiatku roka 2024 z Paríža Saint-Germain najskôr na hosťovanie. Minulé leto sa kluby dohodli na trvalom prestup. V uplynulej sezóne zaznamenal vo všetkých súťažiach 22 gólov. Frankfurt už má aj náhradu za Ekitikeho. Začiatkom mesiaca angažoval nemeckého reprezentanta Jonathana Burkardta z Mainzu.



„Magpies“ pred troma rokmi získali švédského útočníka Alexandra Isaka z Realu Sociedad San Sebastian za približne 70 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.