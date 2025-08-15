< sekcia Šport
Newcastle odštartuje sezónu bez hviezdneho Isaka, Howe: Je to ťažké
Autor TASR
Newcastle 15. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United odštartuje novú sezónu Premier League bez Alexandra Isaka. Hviezdny útočník sa počas leta pokúša o prestup a netrénuje s tímom.
Newcastle vstúpi do nového ročníka sobotňajším stretnutím na ihrisku Aston Villy. „Situácia s Alexom sa už dlhšie nemení a tak to bude aj naďalej,“ uviedol na predzápasovej konferencii tréner Eddie Howe. Hlavný kormidelník chce, aby švédsky reprezentant, ktorý v uplynulej sezóne strelil v Premier League 23 gólov, v tíme pokračoval, no nevie povedať, ako sa situácia vyvinie.
O Isakove služby sa intenzívne zaujímal konkurenčný Liverpool, no Newcastle doteraz odmietal jeho ponuky, ktoré sa údajne vyšplhali až do výšky 127 miliónov eur. Vedenie „strák“ totiž podľa britských médií požaduje až 170 miliónov eur. Isak deklaroval záujem z klubu odísť, hoci má platný kontrakt ešte na tri roky.
Švédsky útočník prišiel do St. James' Parku v lete 2022 z Realu San Sebastian za 70 miliónov eur a ihneď sa zaradil medzi lídrov tímu. V 109 dueloch vo všetkých súťažiach strelil až 62 gólov a na ďalších 11 prihral. Po troch sezónach v tíme si však vyžiadal prestup a od začiatku letnej prípravy Howeovi chýba.
„Neváham povedať, že to je pre hráčov, pre nás ťažké obdobie, pretože na akúkoľvek zmenu je vždy ťažké reagovať. Vidno to na našich výkonoch v príprave,“ povedal Howe o absencii lídra útoku. Newcastle odohral v príprave šesť duelov, z ktorých štyri prehral a v dvoch remizoval. Isak nefiguroval ani v jednom z nich.
