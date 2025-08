Newcastle poslal Lipsku oficiálnu ponuku za Šeška

Newcastle 2. augusta (TASR) - Vedenie Newcastlu United poslalo nemeckému futbalovému klubu RB Lipsko oficiálnu ponuku za slovinského útočníka Benjamina Šeška. Informovala o tom agentúra DPA, pričom suma by sa mala vyšplhať na približne 70 miliónov libier vrátane prípadných bonusov (takmer 80 miliónov eur).



Pozornosť sa v uplynulých dňoch prestupového obdobia upiera takmer výhradne na klub zo severu Anglicka. Newcastle sa snaží udržať si Švéda Alexandra Isaka a zároveň získať ďalšieho útočníka. Zástupcovia Newcastlu pritom len v piatok odmietli ponuku za dvadsaťpäťročného švédskeho kanoniera. Ten tento týždeň trénoval vo svojom bývalom klube Real Sociedad San Sebastian, pričom údajne požiadal vedenie Newcastlu, aby preskúmalo možnosť jeho odchodu z klubu. „Ja osobne som mimo všetkého čo sa deje u nás doma v Anglicku. To, že prišla ponuka, mi oznámili včera. Ponuku vedenie odmietlo bez toho aby som o tom vôbec vedel, čiže rozhoduje o tom niekto iný. O mieste, kde Alex trénuje, som sa dozvedel len prostredníctvom sociálnych sietí. Naozaj neviem, čo bude nasledovať,“ povedal o potenciálnom odchode Isaka kormidelník Eddie Howe.



Pred prípravným zápasom s Tottenhamom však nechcel anglický tréner priamo hovoriť o novej posile v podobe slovinského útočníka. „Nemôžem hovoriť o konkrétnych hráčoch ale našim cieľom je vždy kvalita a nie kvantita. Je to pre nás zatiaľ veľmi ťažké prestupové obdobie, niektoré prestupy sa nám nepodarilo uskutočniť. Stále sme však v boji o kvalitných hráčov.“ O dvadsaťdvaročného Šeška má záujem aj Manchester United, no podľa slovinských médií preferuje hráč prestup do St. James' Parku.