Newcastle predĺžil kontrakt so Schärom o ďalšie dve sezóny

Londýn 29. apríla (TASR) - Švajčiarsky obranca Fabian Schär predĺžil kontrakt s anglickým futbalovým klubom Newcastle United a ďalšie dve sezóny bude spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku.



Tridsaťročný bek prišiel do klubu v roku 2018 z Deportiva La Coruna a momentálne patrí k základným kameňom tímu trénera Eddieho Howea, ktorý vytiahol Newcastle z pásma zostupu na 9. miesto Premier League. "Som nadšený. Vždy som tu chcel zostať a hrať za tento neuveriteľný klub. Od prvého dňa som sa tu cítil komfortne, je to ako druhý domov," povedal Švajčiar.



Schär, ktorý má na konte 69 štartov v národnom tíme, odohral pod predchádzajúcim koučom Steveom Bruceom v tejto sezóne len dva zápasy, no po novembrovom príchode Howea sa zaradil k pilierom defenzívy. "Som nadšený z Fabianovej formy. Je absolútny profesionál a neuveriteľne dôležitý hráč v našej šatni," povedal Howe.