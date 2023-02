Newcastle prehral a musí nájsť brankára, Howe: Tvrdá rana pre Popea

Newcastle 19. februára (TASR) - Futbalisti Newcastlu si výrazne skomplikovali situáciu v boji o účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov. V sobotnom zápase 24. kola prehrali doma s Liverpoolom 0:2 a nezvíťazili tak už v štvrtom zápase v rade. Navyše v stretnutí uvidel červenú kartu Nick Pope a "straky" tak musia nájsť brankára pre budúcotýždenný finálový duel Ligového pohára. Slovenský brankár Martin Dúbravka nebude môcť nastúpiť, keďže v súťaži už chytal za Manchester United, ktorý bude práve súperom Newcastlu v boji o trofej.



Hráči zo severovýchodného Anglicka zabodovali naplno iba v jedinom zápase z uplynulých siedmich. Navyše v nich dali iba tri góly. Na domácom štadióne St. James Park našli premožiteľa po 17 zápasoch. V tabuľke držali pred nedeľnými zápasmi štvrtú priečku o dva body pred Tottenhamom.



Prvú veľkú šancu mal v sobotu domáci Allan Saint Maximin, no zaskvel sa brankár Liverpoolu Allison. O päť minút však dostal ideálnu prienikovú prihrávku na hranicu ofsajdu Darwin Nunez a nezaváhal. V 17. min sa po podobnej situácii dostal k lopte Cody Gakpo a bolo to 2:0. "Štart bol z našej strany veľmi dobrý, Mickey mal veľkú šancu. Rozdiel medzi úspechom a neúspechom je niekedy veľmi malý. Pri oboch góloch to ofsajd možno bol, možno nebol. Pope možno zahral rukou, možno nie. Nie je pre nás typické inkasovať dvakrát v krátkom slede, ale zareagovali sme dobre. Mali sme šance aj v oslabení. Cítil som, že ak skórujeme, mohlo by to byť v závere ešte veľmi zaujímavé. Súper však veľmi dobre bránil," zhodnotil duel tréner Newcastlu Eddie Howe.



Pope sa v 22. min snažil zabrániť rýchlemu protiútoku Mohameda Salaha, vybehol mimo šestnástky, no nepodarilo sa mu ideálne odhlavičkovať a lopta ho zasiahla do ruky. Automaticky tak môže počítať so zastavením činnosti na jeden duel a zadal svojmu klubu náročnú úlohu nájsť gólmana, s ktorým môžu bojovať o prvú trofej od roku 1969. "Pre Nicka je to tvrdé. Odvádzal pre nás vynikajúcu prácu a vynechať takýto duel je pre neho rana. Budeme sa však musieť rozhodnúť," skonštatoval Howe.



Pred návratom Dúbravku z Manchestru United bol dvojkou tímu Karl Darlow, ktorý však odišiel na hosťovanie do Hullu. K dispozícii tak budú iba brankári, ktorí sa dlho medzi žrďami nepredstavili. Mark Gillespie naposledy chytal v troch dueloch Ligového pohára v roku 2020. K dispozícii je aj Loris Karius, ktorý naposledy chytal v Bundeslige za Union Berlín vo februári 2021. Stále iba 29-ročného Nemca si futbaloví fanúšikovia pamätajú najmä zásluhou jeho nepodareného vystúpenia v drese Liverpoolu proti Realu Madrid vo finále Ligy majstrov 2018, po ktorom výrazne klesla jeho hodnota.



Hráči Liverpoolu sa po sérii štyroch duelov, v ktorých získali iba bod, opäť vrátili do hry o európske súťaže a zabrali naplno druhýkrát za sebou. "Oba góly boli vynikajúce. Keď neprežívate najlepšie obdobie, musíte bojovať a presne to sme urobili. Ešte je priskoro povedať, že sme späť v hre, ale urobili sme krok napred," pochvaľoval si tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.