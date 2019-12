Premier League: Salah svojími gólmi zariadil triumf Liverpoolu

Premier League - 17. kolo:



FC Burnley - Newcastle United 1:0 (0:0)



Gól: 58. Wood



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý duel/







FC Chelsea - Bournemouth 0:1 (0:0)



Gól: 86. Gosling







Leicester City - Norwich City 1:1 (1:1)



Góly: 38. Krul (vlastný) - 26 Pukki







Sheffield United - Aston Villa 2:0 (0:0)



Góly: 50. a 73. Fleck







FC Liverpool - FC Watford 2:0 (1:0)



Góly: 38. a 90. Salah

Londýn 14. decembra (TASR) - Súboj prvého s posledným v anglickej futbalovej Premier League sa skončil víťazstvom FC Liverpool nad Watfordom 2:0. Prvý gól sobotňajšieho duelu 17. kola strelil v 38. min po rýchlom protiútoku Mohamed Salah. Tesne po zmene strán rozvlnil sieť aj Sadio Mané, no gól neplatil pre tesný ofsajd, ktorý potvrdil videoasistent rozhodcu. Tesne pred záverečným hvizdom pridal Egypťan aj svoj druhý zásah, ktorý systém VAR naopak potvrdil.Slovenský gólman Martin Dúbravka nedokázal zabrániť prehre svojho tímu Newcastle United v Burnley 0:1. Jediný gól duelu mu strelil v 58. min po rohovom kope hlavou Chris Wood. Severoangličania prehrali prvýkrát po troch dueloch.Druhý tím tabuľky Leicester doma nedokázal bodovať naplno s predposledným Norwichom a remizoval 1:1. Žlto-zelení viedli, keď skóre otvoril z rýchleho protiútoku Teemu Pukki. "Líšky" ešte do prestávky vyrovnali, brankár Tim Krul si zrazil do vlastnej brány center z priameho kopu. Leicester ukončil víťaznú šnúru v lige na ôsmich dueloch.Aj ďalší kandidát na Ligu majstrov FC Chelsea zakopol. Doma prehral s Bournemouthom 0:1 gólom z 85. minutý, o ktorý sa postaral Dan Gosling.