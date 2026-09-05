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Sobota 5. september 2026
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Newcastle remizoval s Bournemouthom 2:2, zmazal dvojgólové manko

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Hráč Joe Willock (vpravo) z Newcastle United a Tyler Adams z Bournemouthu počas zápasu 3. kola anglickej Premier League Newcastle United – AFC Bournemouth v Newcastli 5. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Newcastle je po troch zápasoch nezdolaný a má 5 bodov, zatiaľ čo Bournemouth získal 2 body a na prvé víťazstvo čaká.

Autor TASR
Londýn 5. septembra (TASR) - Futbalisti Newcastlu United remizovali 2:2 s AFC Bournemouth v sobotnom dueli 3. kola anglickej Premier League. Domáce „straky“ zmazali dvojgólové manko, keď hostia išli do vedenia v 9. minúte po góle Marcusa Taverniera a v 35. minúte si dal vlastný gól Malick Thiaw. V 37. minúte však znížil na 1:2 Harvey Barnes a v 88. minúte vyrovnal Jacob Ramsey. Newcastle je tak po troch zápasoch nezdolaný a má 5 bodov, zatiaľ čo Bournemouth získal 2 body a na prvé víťazstvo čaká.



Premier League - 3. kolo:

Newcastle United – AFC Bournemouth 2:2 (1:2)

Góly: 37. Barnes, 88. Ramsey - 9. Tavernier, 35. Thiaw (vlastný)
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