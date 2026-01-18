Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Newcastle remizoval vo Wolverhamptone 0:0 v 22. kole Premier League

Harvey Barnes z Newcastle United (vľavo) a Hwang Hee-Chan z Wolverhamptonu Wanderers v akcii počas zápasu anglickej futbalovej Premier League medzi Wolves a Newcastle United vo Wolverhamptone v Anglicku v nedeľu 18. januára 2026. Foto: TASR/AP

Wolves sú však naďalej na poslednom mieste priebežnej tabuľky a na priečku zaisťujúcu záchranu strácajú 14 bodov.

Autor TASR
Londýn 18. januára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United remizovali v nedeľnom stretnutí 22. kola Premier League na štadióne Wolverhamptonu Wanderers 0:0. „Straky“ tak nenatiahli šnúru troch víťazstiev v najvyššej anglickej súťaži, zatiaľ čo „vlci“ bodovali vo štvrtom ligovom zápase za sebou. Wolves sú však naďalej na poslednom mieste priebežnej tabuľky a na priečku zaisťujúcu záchranu strácajú 14 bodov. Doteraz ich získali iba 8.



Premier League - 22. kolo:

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 0:0


