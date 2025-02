Newcastle s Dúbravkom postúpil do finále anglického Ligového pohára

semifinále anglického Ligového pohára



odveta:



Newcastle United - FC Arsenal 2:0 (1:0)



Góly: 20. Murphy, 52. Gordon



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý duel/



/prvý zápas: 2:0, Newcastle postúpil do finále/

Newcastle 6. februára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom postúpili do finále anglického Ligového pohára. V domácej semifinálovej odvete zvíťazili nad Arsenalom Londýn 2:0. "Straky" triumfovali rovnakým pomerom aj v úvodnom zápase na Emirates Stadium.V dueli o cennú trofej nastúpia 16. marca v londýnskom Wembley proti úspešnému zo semifinálovej konfrontácie medzi FC Liverpool a Tottenhamom Hotspur. Newcastle v odvete proti Arsenalu dopravil loptu do siete už v 7. minúte, no gól Alexandra Isaka neplatil pre ofsajd. V 20. minúte sa však už domáci fanúšikovia dočkali, keď sa po dorážke presadil Jacob Murphy. V 52. minúte pridal poistku Anthony Gordon, ktorý využil zlú rozohrávku Arsenalu. V závere sa vyznamenal Dúbravka, keď vyrazil na roh strelu Declana Ricea a udržal si čisté konto.