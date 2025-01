Newcastle s Dúbravkom zvíťazil na ihrisku Tottenhamu 2:1

Londýn 4. januára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United vyhrali v sobotnom zápase 20. kola anglickej Premier League na pôde Tottenhamu 2:1. Slovenský brankár Martin Dúbravka tak prispel k šiestemu triumfu svojho tímu za sebou vo všetkých súťažiach. Odkedy nahradil medzi troma žrďami zraneného Nicka Popea, neprehrali "straky" ani jeden zápas.



Už v priebehu úvodných šiestich minút padli dva góly, prvý do brány Dúbravku, keď Dominic Solanke skóroval po centri Pedra Porra. O dve minúty vyrovnal Anthony Gordon a na konečných 2:1 zvýšil pred prestávkou Alexander Isak. Švéd usmernil do odkrytej bránky prihrávku od Jacoba Murphyho, ktorú medzitým tečoval domáci obranca Radu Dragusin. "Spurs" poslali za celý zápas do priestoru Dúbravkovej brány celkovo štyri strely.



Newcastlu patrí po triumfe v neúplnej tabuľke piate miesto o skóre za Chelsea. Tottenham nevyhral v lige už štyri stretnutia v sérii a je jedenásty pred Brentfordom, ktorý má duel k dobru.







Premier League - 20. kolo:



Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (1:2)



Góly: 4. Solanke - 6. Gordon, 38. Isak



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/