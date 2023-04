Newcastle sa priblížil k Lige majstrov, Mason odštartoval remízou

Londýn 28. apríla (TASR) - Futbalisti Newcastlu United sú o krok bližšie k zisku miestenky do Ligy majstrov 2023/2024. V 33. kole anglickej Premier League zvíťazili na pôde Evertonu 4:1 a upevnili si tretie miesto v tabuľke. Pred piatym Tottenhamom Hotspur, ktorý remizoval s Manchestrom United 2:2, majú osembodový náskok a zápas k dobru.



Newcastle má streleckú formu, v uplynulých dvoch dueloch vsietil desať gólov. Tottenhamu uštedril minulú nedeľu debakel 6:1. Tréner Eddie Howe dal v súboji s Evertonom v útoku prednosť Callumovi Wilsonovi pred Alexandrom Isakom a člen širšieho kádra anglickej reprezentácie sa mu odvďačil za dôveru dvoma gólmi. Svoje kvality však potvrdil aj Isak. V úlohe striedajúceho hráča predviedol skvelý dribling a naservíroval loptu Jacobovi Murphymu, ktorý spečatil triumf "strák".



"Alexander ukázal neuveriteľnú dávku zručnosti. Jeho kľučky a otočky boli pastvou pre futbalových fanúšikov. Opäť potvrdil, že dokáže skvele narábať s loptou. Po príchode do Newcastlu ho pribrzdili v rozlete zranenia, no teraz ukazuje, že je to mimoriadne kvalitný hrotový hráč. Dokáže strieľať góly i pripravovať šance pre spoluhráčov," pochválil švédskeho reprezentanta Howe.



Tottenham prehrával po prvom polčase s Manchestrom United 0:2 po góloch Jadona Sancha a Marcusa Rashforda, no napokon zachránil aspoň bod. Na začiatku druhého dejstva znížil Pedro Porro a o vyrovnanie sa v 79. minúte postaral Son Heung-min. Premiéru v úlohe hlavného kouča Spurs absolvoval Ryan Mason, ktorý nahradil na lavičke odvolaného Cristiana Stelliniho.



Son po remíze poďakoval fanúšikom. "Aj po neakceptovateľnom výprasku v Newcastli nám zostali verní a počas celého duelu s United nás podporovali. Do kabín sme odchádzali s dvojgólovým mankom, no povedali sme si, že nesmieme pripustiť, aby sa zopakoval scenár z minulého týždňa. Do druhého polčasu sme nastúpili s pozitívnou energiou a aj vďaka našim skvelým priaznivcom sa nám podarilo vybojovať bod."



Tottenham stráca na štvrtý Manchester United šesť bodov, no odohral o dva zápasy viac. "Páčilo sa mi, ako sme zareagovali na nepriaznivý vývoj zápasu. Mužstvo v druhom polčase ukázalo charakter. Pôsobili sme na ihrisku ako tím, všetci chalani ťahali za jeden povraz. Nechýbalo veľa a mohli sme strhnúť víťazstvo na našu stranu," zdôraznil Mason.



Kouča hostí Erika ten Haga mrzelo, že jeho zverenci nedotiahli sľubne rozohratý zápas do víťazného konca. "Nehrali sme až tak dobre, v druhom polčase nám došiel dych. Mali sme sa snažiť streliť tretí gól, no inkasovali sme a posadili súpera na koňa. Remízu vzhľadom na vývoj stretnutia nemôžem hodnotiť inak ako sklamanie."