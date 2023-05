Newcastle si po 20 rokoch zahrá Ligu majstrov, Howe: Obrovská úľava

Newcastle 23. mája (TASR) - Futbalisti Newcastlu United sa po 20 rokoch opäť predstavia v Lige majstrov. Miestenku v prestížnej súťaži si definitívne zabezpečili vďaka bezgólovej domácej remíze s Leicestrom City v 37. kole Premier League. Pred záverečným zápasom sezóny na pôde Chelsea majú pred piatym Liverpoolom v tabuľke najvyššej anglickej súťaže štvorbodový náskok.



Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel v dueli s Leicestrom na lavičke Newcastlu, prednosť opäť dostal Nick Pope. "Straky" mali počas celého zápasu územnú prevahu a vypracovali si množstvo vyložených šancí, hostí viackrát zachránila žrď. Po zápase vypukli na tribúnach St. James Parku veľké oslavy, fanúšikovia skandovali meno trénera Eddieho Howea, ktorý absolvoval s hráčmi oslavné kolo a mávali transparentmi s jeho podobizňou.



"Je to nádherný večer, cítim obrovskú úľavu. Pred začiatkom sezóny sme v kútiku duše snívali o účasti v európskych klubových súťažiach, no nečakali sme, že by sme mohli skončiť v prvej štvorke. V minulej sezóne sme sa zachraňovali a za hlavný cieľ sme si dali skonsolidovať mužstvo. Celý tím si zaslúži obrovský kompliment, chalani boli neskutoční," uviedol Howe pre akreditované médiá.



Postup do Ligy majstrov označil za kolektívne dielo: "Hráči museli zvládnuť veľkú fyzickú záťaž. Okrem Premier League bojovali aj v anglickom Ligovom pohári, v ktorom postúpili až do finále. Počínali si naozaj bravúrne, obdivuhodne to zvládli aj mentálne. Tvrdo pracovali a postup medzi európsku smotánku je sladkou odmenou za všetku tu drinu." Newcastle je tretí o bod pred Manchestrom United, ktorý má zápas k dobru.



Leicester je prvý pod čiarou zostupu na 18. mieste a záchranu už nemá vo svojich rukách. V záverečnom kole privíta West Ham a zachrániť sa môže už iba na úkor Evertonu, ktorý má o dva body viac a na záver súťaže bude hostiť Bournemouth. "Chceli sme, aby sme aj pred záverečným kolom mali šancu na záchranu, čo sa nám podarilo. O tom, že v Newcastli sme sa sústredili vyložene na obranu, sa nechcem baviť, účel svätil prostriedky. Teraz nám nezostáva nič iné, ako zdolať West Ham a čakať na zakopnutie Evertonu," povedal dočasný tréner Leicestru Dean Smith.