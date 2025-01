Newcastle stratil sériu a šancu na klubový rekord

Newcastle 19. januára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United mali na dosah stanovenie nového klubového rekordu v počte víťazstiev za sebou, ale jubilejný desiaty úspech pred svojimi fanúšikmi napokon nepridali. Slovenský brankár Martin Dúbravka musel v St James' Parku vyberať loptu zo siete štyrikrát, jeho tím prehral v 22. kole Premier League s Bournemouthom 1:4.



"Straky" ťahali pred domácim publikom za kratší koniec, už v šiestej minúte inkasovali od Justina Kluiverta, ale ešte prišla gólová odpoveď od Bruna Guimaresa. Bournemouth sa síce v tomto období trápi s početnejšou zdravotnou maródkou, ale na jeho výkon to nemalo vplyv. "Od začiatku som bol sklamaný, ani zďaleka sme nevyzerali blízko nášho maxima. Z mojej perspektívy musíme byť na seba kritickí, jednoducho sme tu neboli. Nebol to výkon, aký bolo možné vidieť v uplynulom období, čo treba jednoducho akceptovať. Zdolal nás lepší tím. Bournemouth hral veľmi dobre, vyviedol nás z rytmu a my sme sa tomu nevedeli prispôsobiť. Mali sme určité momenty, ale nikdy som necítil, že by sme mali kontrolu. V druhom polčase nám ušiel zápas," vyjadril sa Eddie Howe v pozápasovom rozhovore pre stanicu TNT Sports. Pod jeho vedením sa len druhýkrát sa stalo, aby doma prehrali rozdielom troch a viac gólov.



Na trávniku však úradoval holandský útočník Kluivert, v závere prvého polčasu pridal druhý presný zásah a v 92. minúte skompletizoval druhý hetrik v Premier League. O štyri minúty neskôr Miloš Kerkez pomohol Bournemouthu k natiahnutiu ligovej šnúry bez prehry na deväť stretnutí. "Vieme, ako náročné je tu hrať, hlavne vzhľadom na ich víťaznú sériu. Myslím si, že nám chýbalo 12 hráčov z A-tímu, ale to, ako sme zahrali, to bolo skutočne krásne. Klobúk dole všetkých hráčom," povedal autor hetriku.



Newcastle je v neúplnej tabuľke na štvrtej pozícii so ziskom 38 bodov, Bournemouth sa posunul na šieste miesto a oba tímy tak zostávajú v hre o účasť v európskych pohároch v nasledujúcom súťažnom ročníku.