Newcastle údajne odmietol ponuku Liverpoolu za Isaka

Newcastle 1. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United odmietol ponuku Liverpoolu za útočníka Alexandra Isaka. Informovala o tom agentúra DPA. Dvadsaťpäťročný švédsky útočník tento týždeň trénoval vo svojom bývalom klube Real Sociedad, pričom údajne požiadal vedenie Newcastlu, aby preskúmalo možnosť jeho odchodu z klubu.



Ani jeden z klubov sa zatiaľ k tejto záležitosti nevyjadril. Isakovi zostávajú ešte tri roky zmluvy s Newcastlom. V minulej sezóne strelil 23 gólov v Premier League. S tímom však neodcestoval do Ázie na prebiehajúce predsezónne turné. Klub uviedol, že mal ľahké zranenie stehna. Tréner Newcastlu Eddie Howe pre The Athletic povedal: „Stále je náš hráč. Má s nami zmluvu. Do istej miery máme kontrolu nad tým, čo s ním bude ďalej. Rád by som veril, že máme stále k dispozícii všetky možnosti. Chcem aby zostal, ale to nie je v mojej plnej moci.“