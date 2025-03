Newcastle ukončil čakanie na trofej, Howe: Verím, že ich bude viac

Londýn 16. marca (TASR) - Futbalisti Newcastlu United v nedeľu ukončili 56-ročné čakanie na zisk významnej trofeje. Tím pod vedením Eddieho Howea triumfoval vo finále Ligového pohára vo Wembley nad Liverpoolom 2:1 a do klubovej vitríny si dal víťazný pohár prvýkrát od roku 1969. Vtedy zvíťazil v Pohári veľtržných miest, predchodcovi Európskej ligy.



Hráči Newcastlu získal Ligový pohár (Carabao cup) premiérovo v histórii klubu. Súťažou prešli bez zaváhania, len v jednom prípade remizovali a víťazstvom si zabezpečil miestenku v budúcom ročníku Konferenčnej ligy. V prípade lepšieho umiestnenia v Premier League a zisku miestenky v Lige majstrov, respektíve Európskej lige, sa posúva miestenka na základe ligovej tabuľky na konci sezóny inému tímu. Slovenský brankár v službách "strák" Martin Dúbravka bol len na lavičke náhradníkov a do stretnutia nezasiahol.



Tréner "strák" Eddie Howe sršal po zápase nadšením, sľúbil veľké oslavy a vyhlásil, že prvá trofej po vyše polstoročí by nemala byť posledná. "Ak sa vám zdá, že tu niečo divne smrdí, tak som to ja. Joelinton a ďalší hráči ma vykúpali v alkohole," povedal po príchode zo šatne na pozápasovú tlačovú konferenciu. "Musíme to osláviť. Určite to podporím, i keď to u mňa nie je obvyklé. Vyzývam všetkých, aby si to užili. Máme tu niekoľko ľudí, ktorí pre tento klub pracujú už dlho, a je skvelé vidieť ich takých šťastných. O tom to celé je," povedal.



Newcastle odštartoval oslavy priamo vo Wembley, kam ho prišlo podporiť vyše 30.000 fanúšikov, pokračovali v šatni a aj neskoro večer. Pre "straky" to bola prvá veľká domáca trofej od roku 1955, keď získali Pohár FA. Do finále išli v pozícii outsiderov, no na trávniku to tak vôbec nevyzeralo. Newcastle mal od úvodu navrch, tlačil sa do zakončenia a v nadstavenom čase prvého polčasu sa dočkal odmeny. Kieran Trippier poslal loptu z rohového kopu na Dana Burna a ten presnou a prudkou hlavičkou rozvlnil sieť. Krátko po zmene strán bolo 2:0. Prvý zásah Alexandra Isaka síce neplatil pre tesný ofsajd, no švédsky útočník sa už o minútu neskôr radoval, keď pohotovo vystrelil po priklepnutí hlavou od Jacoba Murphyho. Liverpol sa rozbehol až po tom, no gól Federica Chiesu z 90.+4 minúty prišiel príliš neskoro.



"Je to pre nás veľmi dôležité a dúfajme, že s prvou trofejou ich príde viac. Nie je to ľahké, ale dokázali sme, že to dokážeme. Teraz to musíme zopakovať. Je to víťazstvo pre klub a pre mesto, pre všetkých, ktorí zažívali dekády len sklamanie," dodal Howe, ktorý označil nedeľňajší triumf za najväčší úspech svojej trénerskej kariéry.



Pre Liverpool to bola druhá tvrdá rana v priebehu týždňa. "The Reds" v utorok vypadli v osemfinále Ligy majstrov po prehre s Parížom Saint-Germain a v nedeľu nevyužili ďalšiu šancu na zisk trofeje. Tréner Arne Slot priznal, že bol z výkonu svojich zverencov sklamaný. "Je to úplne iný pocit, ako po zápase s PSG. Myslím, že dve prehry po sebe sme zažili prvýkrát. Bol to ťažký týždeň, no zároveň sme v ňom zvýšili náš náskok v Premier League z 10 na 12 bodov, takže tam neboli iba negatíva," pripomenul, že Liverpool je stále na kurze získať prvý ligový titul od sezóny 2019/20. Deväť kôl pred koncom súťaže má 12-bodový náskok pred Arsenalom.



"No tento finálový zápas išiel od začiatku presne tak, ako chceli oni. Tvrdé súboje, veľa duelov a hlavne vo vzduchu. Tam sú jasne silnejší ako my a bolo to vidieť aj pri oboch góloch. Oba prišli zo vzduchu," dodal.