Newcastle vyhral na pôde Evertonu po dvoch góloch Thiawa
Burnley so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom prehralo 1:3 na pôde Brentfordu.
Autor TASR
Londýn 29. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zdolali v sobotňajšom zápase 13. kola anglickej Premier League Leeds United 3:2. Domácich poslal už v prvej minúte do vedenia Phil Foden a v 25. minúte zvýšil na 2:0 Joško Gvardiol, ale v 49. minúte znížil Dominic Calvert-Lewin a v 68. minúte vyrovnal Lukas Nmecha, keď okamžite napravil nepremenenú penaltu. Tri body pre City zachránil v prvej minúte nadstaveného času svojím druhým presným zásahom Foden, a Leeds tak zaznamenal štvrtú ligovú prehru za sebou.
Gólové hody priniesli aj ďalšie duely. Burnley so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom prehralo 1:3 na pôde Brentfordu, za ktorý skóroval dvakrát Igor Thiago. Burnley tak ťahá sériu štyroch prehier. Bournemouth viedol už v 15. minúte 2:0, keď sa strelou z polovice ihriska presadil Tyler Adams, ale domáci Sunderland otočil skóre a zvíťazil 3:2, čím ukončil sériu troch zápasov bez výhry. Hostia čakajú na plný bodový zisk štyri kolá. Newcastle United vyhral na pôde Evertonu 4:1 aj vďaka dvom presným zásahom Malicka Thiawa.
Premier League - 13. kolo:
FC Everton - Newcastle United 1:4 (0:3)
Góly: 69. Dewsbury-Hall - 1. a 58. Thiaw, 25. Miley, 45. Woltemade
AFC Sunderland - AFC Bournemouth 3:2 (1:2)
Góly: 30. Le Fee (z 11 m), 46. Traore, 69. Brobbey - 7. Adli, 15. Adams, ČK: 90.+6 Cook (Bournemouth)
FC Brentford - FC Burnley 3:1 (0:0)
Góly: 81. a 86. Thiago (prvý z 11 m), 90.+2 Ouattara - 85. Flemming (z 11 m)
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Manchester City - Leeds United 3:2 (2:0)
Góly: 1. a 90.+1 Foden, 25. Gvardiol - 49. Calvert-Lewin, 68. Nmecha
