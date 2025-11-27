Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Newcastle vyjadril znepokojenie k zachádzaniu s fanúšikmi v Marseille

Na snímke hráči Newcastlu sa radujú z gólu v zápase 5. kola ligovej fázy LM Olympique Marseille - Newcastle United v meste Marseille 25. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Polícia začala používať nepotrebnú a neprimeranú silu kombináciou slzného spreja, obuškov a štítov. Mnohí fanúšikovia boli bezohľadne napadnutí políciou, cituje AP vyjadrenie anglického klubu.

Newcastle 27. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United oficiálnou cestou vyjadril znepokojenie k neakceptovateľnému zachádzaniu s jeho fanúšikmi po utorňajšom stretnutí Ligy majstrov s Olympique Marseille (1:2).

Podľa klubového stanoviska museli priaznivci Newcastlu čakať na štadióne až hodinu po záverečnom hvizde, následne mohli odchádzať v maximálnych skupinkách po 500 ľudí a polícia ich eskortovala do stanice miestneho metra. „Polícia začala používať nepotrebnú a neprimeranú silu kombináciou slzného spreja, obuškov a štítov. Mnohí fanúšikovia boli bezohľadne napadnutí políciou,“ cituje agentúra AP vyjadrenie anglického klubu.

Newcastle požaduje od Marseille a Európskej futbalovej únie (UEFA) vyšetrenie incidentu.
