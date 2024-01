Newcastle zastavil čiernu sériu, Howe: Konečne sme boli sami sebou

Londýn 31. januára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom ukončili sériu štyroch ligových prehier a bodovali v najvyššej anglickej súťaži prvýkrát od 16. decembra. Po triumfe v 22. kole na ihrisku Aston Villy 3:1 si tréner "strák" Eddie Howe pochvaľoval výkon svojich zverencov, "aký už dlho nevidel".



"Mám v sebe zmiešané emócie, pretože sme zdolali elitný tím. Zmiešané sú preto, lebo sme takýto výkon nášho mužstva nevideli už niekoľko týždňov. Konečne sme boli sami sebou. Vedeli sme, že zrak celej verejnosti sa upiera na nás. V Premier League sme ťahali neúspešnú sériu, najmä na ihriskách súperov. Dosiahli sme cenný výsledok," spokojne konštatoval Howe.



Newcastle nasmeroval k víťazstvu dvomi gólmi švajčiarsky obranca Fabian Schär. Po prestávke si dal ďalší do vlastnej bránky domáci Alex Moreno. Dúbravka odchytal celé stretnutie, na jeho bránu smeroval šesť striel, no inkasoval iba raz, keď ho za stavu 3:0 pre hostí prekonal v 71. minúte Ollie Watkins. Domáci útočník rozvlnil sieť aj o dve minúty neskôr, ale rozhodca po konzultácii s VAR tento gól neuznal pre ofsajd. Newcastle si už víťazstvo ustrážil a v neúplnej tabuľke Premier League poskočil z desiateho na siedme miesto.



Hoci od polovice decembra zaznamenali "Magpies" dve víťazstvá v Pohári FA nad Sunderlandom a Fulhamom, v Premier League sa trápili. V utorok im pomohlo, že našli nečakaného strelca v osobe stopéra Schära. Howe dostal po zápase otázku, či nechce švajčiarskeho obrancu prerobiť na útočníka. "Ak by sme to spravili, pravdepodobne by strelil niekoľko gólov, pretože je na stopéra nesmierne technicky nadaný," poznamenal tréner Newcastlu. "Dokázal niečo, čo nikto od neho nečakal. Je skvelé vidieť jeho meno na listine strelcov. Jeho celkový výkon na ihrisku bol výborný, spoločne so Svenom (Botmanom, pozn. red.) hrali vzadu skvele, podali zatiaľ svoj najlepší výkon ako stopérska dvojica."



Aston Villa ťahala od úvodu stretnutia za kratší koniec a napokon utrpela prvú domácu prehru v tejto sezóne. Tím z Birminghamu má napriek tomu spomedzi všetkých tímov stále najlepšiu bilanciu v domácom prostredí. Naposledy vo Villa Parku prehral s Arsenalom vo februári 2023. V celkovej tabuľke zostal na štvrtom mieste, o skóre za Manchestrom City, ktorý mal však dva zápasy k dobru. Na lídra FC Liverpool strácal päť bodov, pričom "The Reds" v stredu čakal duel s FC Chelsea.



Aston Villa prehrala s Newcastlom druhýkrát v sezóne, na začiatku sezóny odišla zo St. James' Parku s výpraskom 1:5. "Je to trochu frustrujúce. Musíme to dnes akceptovať, lebo sme si to zaslúžili. Sila Newcastlu je v štandardných situáciách. V prvých 60 minútach bol súper lepší," citovala AFP trénera domácich Unaia Emeryho.