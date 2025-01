Newcastle zdolal Wolverhampton 3:0 a dosiahol ďalší triumf s Dúbravkom

sumáre - 21. kolo Premier League:



FC Arsenal - Tottenham Hotsupr 2:1 (2:1)



Góly: 40. Solanke (vlastný), 44. Trossard - 25. Son







FC Everton - Aston Villa 0:1 (0:0)



Gól: 51. Watkins







Leicester City - Crystal Palace 0:2 (0:0)



Góly: 52. Mateta, 78. Guehi







Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 3:0 (1:0)



Góly: 34. a 57. Isak, 74. Gordon



Londýn 15. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu vyhrali v stredajšom zápase 21. kola anglickej Premier League nad Tottenhamom 2:1. "Gunners" tak preskočili v tabuľke Nottingham, ktorý remizoval v utorok s lídrom z Liverpoolu 1:1. Tottenham je trinásty, o skóre pred Crystal Palace.Všetky tri góly padli v prvom dejstve v priebehu necelých 20 minút a na konečných 2:1 upravil v 44. minúte Leandro Trossard. Loptu vybojoval pri vysokom napádaní stredopoliar Thomas Partey a posunul ju Martin Ödegaardovi, ktorý už zohral úspešnú akciu s Trossardom.Newcastle vyhral nad Wolverhamptonom jasne 3:0, za domácich opäť chytal slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorého tím poskočil v tabuľke na tretie miesto o bod pred Chelsea. "Wolves" klesli na osemnástu priečku do zóny zostupu o skóre za Ipswich, ktorý má duel k dobru. Víťazný gól "strák" prišiel v 34. minúte v podaní Alexandra Isaka, ktorý zobral akciu na seba, strieľal z hranice šestnástky a skóroval po teči hosťujúceho Rayana Ait-Nouriho. Švédsky útočník sa gólovo presadil aj po prestávke a má na konte 11 presných zásahov v priebehu predošlých ôsmich ligových zápasov. Na bránu Dúbravku, ktorý oslávil v deň zápasu 36. narodeniny, vyslali hostia päť striel. Slovenský gólman nastupuje od polovice decembra namiesto zraneného Nicka Popea a už vyše mesiaca neokúsil s tímom pocit prehry ani remízy.Aston Villa vyhrala na pôde Evertonu tesne 1:0 a v tabuľke je siedma o bod pred Bournemouthom. Domáci zostali na šestnástom mieste, bod nad pásmom zostupu. Ako jediný skóroval v 51. minúte Ollie Watkins, ktorému poslal výstavnú loptu do behu Morgan Rogers.Crystal Palace vyhral na pôde nováčika z Leicestru 2:0 a poskočil na 15. miesto pred Manchester United, ktorý má zápas k dobru. Leicester zostáva dva body pod pásmom zostupu na predposlednom devätnástom mieste. Autor víťazného gólu Jean-Philippe Mateta dostal v 52. minúte tiež loptu do behu až pred bránu Jakuba Stolarczyka, ktorého obišiel a zakončil do odkrytej brány.