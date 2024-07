Newcastle získal 19-ročného srbského obrancu Pivasa

Newcastle 20. júla (TASR) - Anglický tím Newcastle United angažoval 19-ročného obrancu Miodraga Pivasa zo srbského klubu FK Jedinstvo Ub. Hráč v uplynulej sezóne reprezentoval Srbsko do 17 rokov a so svojím klubom postúpil do najvyššej súťaže. Hráva aj na poste defenzívneho stredopoliara.



Pivas v sobotu vo vyhlásení uviedol: "Je absolútne neuveriteľné pripojiť sa k takému veľkému klubu, akým je Newcastle United a nemôžem sa dočkať, kedy začneme. Videl som projekt klubu a vyzerá to skvele. Pomohol mi presvedčiť ma, aby som podpísal zmluvu. Videl som, že mladí hráči sa tu veľmi dobre vypracovali a ja by som chcel urobiť to isté. Rozvíjať sa a dostať sa do prvého tímu."



Generálny riaditeľ klubu Darren Eales uviedol, že hráč je sľubný talent s vysokým potenciálom. "Náš skauting naďalej sleduje mladých hráčov ako Miodrag po celom svete s cieľom identifikovať a rozvinúť ich do budúcnosti na hráčov prvého tímu."