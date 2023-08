Newcastle získal Livramenta zo Southamptonu

Newcastle 8. augusta (TASR) - Futbalový klub Newcastle United skompletizoval podpis päťročnej zmluvy s obrancom Tinom Livramentom zo Southamptonu v hodnote 32 miliónov libier. Angličan väčšinu minulej sezóny však vynechal pre zranenie predného krížneho väzu, ktoré utrpel v apríli 2022.



BBC uviedla, že celková odmena by sa mohla zvýšiť na 40 miliónov libier v prípade, že budú splnené výkonnostné bonusy. "Vo veku 20 rokov má už veľa vlastností, ktoré obdivujem, ale má aj potenciál a snahu skutočne rásť s týmto tímom. Teším sa na spoluprácu," uviedol tréner Eddie Howe podľa agentúry AFP. Livramento prestúpil pred sezónu 2021/22 z Chelsea do Southamptonu, no klub vypadol tento rok z Premier League.



"Mužstvo hrá pod trénerom atraktívny futbal a mám pocit, že mi ako hráčovi vyhovuje. V minulej sezóne sa klubu darilo, preto sa teším, že budem jeho súčasťou," povedal Livramento. Newcastle sa prvýkrát po 20 rokoch kvalifikoval do Ligy majstrov. Sezóna Premier League sa pre tím začne v sobotu 12. augusta domácim duelom proti Aston Ville.