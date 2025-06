Newcastle získal z Malagy španielskeho mladíka Antonia Cordera

Newcastle 5. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United získal španielskeho juniorského reprezentanta Antonia Cordera z Malagy.



Osemnásťročný krídelník príde do severoanglického tímu zadarmo 1. júla, keď mu vyprší zmluva so španielskym klubom. Cordero odohral v uplynulom ročníku za prvý tím Malagy v 2. lige 39 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a na ďalších sedem prihral. „Antonio je veľký talent a sme nadšení, že sme ho priniesli do Newcastlu United, keďže o neho bol záujem v Španielsku aj v Európe,“ uviedol športový riaditeľ Paul Mitchell.