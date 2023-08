Newcastle zvíťazil vysoko nad Aston Villou

Arsenal - Nottingham Forest 2:1 (2:0)



Góly: 26. Nketiah, 32. Saka - 82. Awoniyi

Bournemouth - West Ham United 1:1 (0:0)



Góly: 82. Solanke - 51. Bowen

Brighton & Hove Albion FC - Luton Town FC 4:1 (1:0)



Góly: 36. March, 71. Pedro (z 11 m), 85. Adingra, 90.+5 Ferguson - 81. Morris (z 11 m)

Everton FC - Fulham FC 0:1 (0:0)



Gól: 73. De Cordova-Reid



/brankár M. Rodák sedel na lavičke náhradníkov (Fulham)/

FC Sheffield United - FC Crystal Palace 0:1 (0:0)



Gól: 50. Edouard

Newcastle United - Aston Villa 5:1 (2:1)



Góly: 6. Tonali, 16. a 58. Isak, 77. Wilson, 90.+1 Barnes - 11. Diaby



/Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov domácich/

Londýn 12. augusta (TASR) - Futbalisti Brightonu suverénne zvíťazili v sobotnom zápase prvého kola Premier League nad nováčikom súťaže Luton Town FC 4:1. Domáci Newcastle United triumfoval nad Aston Villou ešte vyšším rozdielom 5:1, dva góly strelil útočník Alexander Isak. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov Newcastlu.Brighton poslal do vedenia v 36. minúte Solly March a v 71. zvýšil na 2:0 z penalty Joao Pedro. O desať minút neskôr premenil jedenástku na druhej strane aj Carlton Morris a strelil historický prvý gól Lutonu v prvom zápase v Premier League. Domáci však nepripustili drámu a v závere pridali góly Simon Adingra a Evan Ferguson.Arsenal vstúpil do novej sezóny víťazne. Na domácom štadióne zdolal Nottingham Forest 2:1. Zápas sa pre problémy s turniketmi začal s 30 minútovým oneskorením. O góly vicemajstra sa postarali v priebehu šiestich minút v prvom polčase Eddie Nketiah a Bukayo Saka, ktorý spoza šestnástky zatočil loptu do ľavého horného rohu brány. Arsenal dominoval aj v ďalších minútach a mal až 79% držanie lopty. V závere duel sa však podarilo hosťom znížiť, keď po rýchlom brejku skóroval Taiwo Awoniyi.Fulham vyhral nad Evertonom 1:0. Slovenský brankár Marek Rodák sedel na lavičke náhradníkov. Bournemouth na domácom trávniku remizoval s West Hamom United 1:1 vďaka gólu Dominica Solankeho z 82. minúty. Nový tréner domácich Andoni Iraola si tak pri debute pripísal bod. Za hostí skóroval v 51. minúte Jarrod Bowen. Daľší nováčik Sheffield United podľahol Crystal Palaceu 0:1. Víťazný gól strelil Odsonne Edouard.