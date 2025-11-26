< sekcia Šport
Newey bude šéfom tímu Aston Martin v sezóne 2026
Newey prišiel do tímu v marci z Red Bullu a dosiaľ zastával rolu riaditeľa pre technický rozvoj. Cowell sa stane hlavným stratégom.
Autor TASR,aktualizované
Silverstone 26. novembra (TASR) - Legendárny dizajnér formuly 1 Adrian Newey bude šéfom tímu Aston Martin v sezóne 2026. Vo vedení britskej stajne vystrieda Andyho Cowella, ktorý vo funkcii pôsobil od januára tohto roka.
Newey prišiel do tímu v marci z Red Bullu a dosiaľ zastával rolu riaditeľa pre technický rozvoj. Cowell sa stane hlavným stratégom. „Za uplynulých deväť mesiacov som v tomto tíme videl skvelé individuálne talenty. Teším sa na prevzatie ďalšej úlohy, zatiaľ čo sa dostávame do najlepšej pozície na konkurencieschopnosť v roku 2026,“ citoval Neweyho portál Sky Sports.
Podľa vlastníka Astonu Martin Lawrencea Strolla je toto rozdelenie kompetencií najlepšou možnosťou smerom k novému ročníku, ktorý prinesie veľké zmeny v pravidlách. „Andy Cowell bol tento rok skvelým lídrom. Zameral sa na vybudovanie tímu svetovej triedy a na to, aby jeho členovia dobre spolupracovali, ako aj na podporu kultúry, ktorá opäť stavia pretekárske auto do centra našej činnosti. Táto zmena vo vedení je spoločným rozhodnutím, ku ktorému sme dospeli v záujme tímu. Som tiež rád, že Adrian Newey sa ujme pozície šéfa tímu, čo mu umožní plne využiť svoje kreatívne a technické znalosti,“ uviedol Stroll pre oficiálnu webstránku tímu.
Newey je vo všeobecnosti uznávaný ako najúspešnejší dizajnér monopostov v histórii F1. Jeho autá vyhrali štrnásť majstrovských titulov v poradí jazdcov a dvanásť Pohárov konštruktérov.
