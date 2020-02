Neymar by mohol hrať za Brazíliu na OH v Tokiu, CBF už rokuje s klubom

Rio de Janeiro 28. februára (TASR) - Futbalistov Brazílie by na OH v Tokiu mohol posilniť útočník Neymar. V piatok o tom informovali brazílske médiá s tým, že Brazílska futbalová konfederácia (CBF) začala rokovania s jeho klubom Paríž St. Germain.



Podľa médií sa predseda CBF Rogério stretol so šéfom PSG Nasserom Al-Khelaifim. Olympijské hry nie sú súčasť kalendára Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V Riu de Janeiro 2016 pomohol Neymar Brazílii k titulu, v semifinále proti Hondurasu skóroval už po 14 sekundách, čo je najrýchlejší gól v histórii OH. Skóroval aj vo finále proti Nemecku, keď premenil priamy kop a neskôr sa presadil aj v jedenástkovom rozstrele.