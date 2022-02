Neymar by si chcel v budúcnosti vyskúšať americkú MLS

Sao Paulo 21. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar dúfa, že si v budúcnosti zahrá v americkej Major League Soccer (MLS). Pôsobenie v USA by uprednostnil aj pred návratom do súťaže vo svojej vlasti, kde štyri sezóny obliekal dres Santosu.



"Neviem, či sa vrátim do Brazílie. Veľmi chcem ísť do USA, aspoň na jednu sezónu," zdôveril sa 30-ročný útočník v podcaste Fenomenos. Následne s úsmevom vysvetlil motiváciu k štartu v MLS: "Sezóna je tam rýchla, majú štvormesačné voľno. Preto tam môžete hrať veľmi dlho."



Neymar iba nedávno predĺžil zmluvu s francúzskym Parížom St. Germain do roku 2025 a zatiaľ sa nechystá zavesiť kopačky na klinec: "Budem hrať, kým vládzem. Moje telo ešte niekoľko rokov vydrží, v poriadku však musím byť aj psychicky. Nemám však stanovený presný vek."